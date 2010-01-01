Пачкина Томара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачкина Томара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачкина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Пачкин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачкина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Пачкин Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачкин Виктор Петрович

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