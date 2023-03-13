Бруснигина Ксения (Степанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруснигина Ксения (Степанова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1894 г.р.
1896 г.р.
1902 г.р.
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бруснигинъ Александръ

Отец ребёнка: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бруснигинъ Матвей

Отец ребёнка: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Бруснигинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Бруснигинъ Лаврентий

Отец ребёнка: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

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