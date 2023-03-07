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Бруснигинъ Ефимъ

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Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1902

Отец: Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ

Мать: Бруснигина Ксения (Степанова)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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