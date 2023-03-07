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Бруснигинъ Ефимъ
Бруснигинъ Ефимъ
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Место рождения
Новопреображенский
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
16.01.1902
Пол
Мужской
Отец
Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ
Мать
Бруснигина Ксения (Степанова)
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1902
Отец:
Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ
Мать:
Бруснигина Ксения (Степанова)
Новопреображенский
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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