Бруснигинъ Абрамъ Андриановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Бруснигина Ксения (Степанова)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бруснигинъ Матвей
Мать ребёнка: Бруснигина Ксения (Степанова)
Рождение ребёнка
16.01.1902
Сын: Бруснигинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Бруснигина Ксения (Степанова)
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Бруснигинъ Лаврентий
Мать ребёнка: Бруснигина Ксения (Степанова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруснигина Ксения (Степанова)
Бракосочетание
Неизвестно