Каравашкин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каравашкина Валентина Николаевна
Калиновка, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно