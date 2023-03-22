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Каравашкин Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каравашкин Федор Андреевич

Мать: Каравашкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каравашкина Валентина Николаевна

Калиновка, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каравашкина Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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