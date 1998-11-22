Каравашкина (Посылкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти22.11.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Посылкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шадрина Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Меньшова Фаина Федоровна
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Каравашкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Каравашкин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Каравашкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Каравашкин Валентин Федорович
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1998