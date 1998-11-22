Каравашкина (Посылкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каравашкина (Посылкина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Кайдалово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

22.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Посылкин Дмитрий

Мать: не указана

Кайдалово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шадрина Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Меньшова Фаина Федоровна

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Каравашкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Кайдалово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Каравашкин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Каравашкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Кайдалово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Каравашкин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Кайдалово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Каравашкин Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каравашкин Федор Андреевич

Смерть
22.11.1998
Кайдалово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область