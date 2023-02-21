Леовигильд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леовигильд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

586

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
559

Сын: Реккаред 1

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герменегильд

Мать ребёнка: Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоисвинта

Смерть
586
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