Гоисвинта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
540
Дочь: Галесвинта
Отец ребёнка: Атанагильд
Рождение ребёнка
543
Дочь: Брунгильда
Отец ребёнка: Атанагильд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леовигильд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атанагильд
Смерть
Неизвестно