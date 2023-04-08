Кольцова (Кулакова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти13.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Кулаков Василий
Мать: Кулакова Хима
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кольцов Василий Семенович
Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич
Рождение ребёнка
29.01.1929
Дочь: Небесская Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич
д.Большая Чернея Третиновский с/сСмоленская обл Холм-Жирковский р-н
Рождение ребёнка
08.07.1932
Дочь: Иванова Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич
Рождение ребёнка
?.03.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич
Смерть
13.11.1959