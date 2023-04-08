Кольцова (Кулакова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Кулакова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

13.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кулаков Василий

Мать: Кулакова Хима

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кольцов Василий Семенович

Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.01.1929

Дочь: Небесская Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич

д.Большая Чернея Третиновский с/сСмоленская обл Холм-Жирковский р-н
Рождение ребёнка
08.07.1932

Дочь: Иванова Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич

Рождение ребёнка
?.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кольцов Семён Кондратьевич

Смерть
13.11.1959
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