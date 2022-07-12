Небесская (Кольцова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небесская (Кольцова) Мария Семеновна

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Место рождения

д.Большая Чернея Третиновский с/сСмоленская обл Холм-Жирковский р-н

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

12.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: Кольцов Семён Кондратьевич

Мать: Кольцова Анастасия Васильевна

д.Большая Чернея Третиновский с/сСмоленская обл Холм-Жирковский р-н
Рождение ребёнка
29.04.1956

Сын: Небесских Александр Александрович

Отец ребёнка: Небесских Александр Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1962

Дочь: Фомченкова Елена Александровна

Отец ребёнка: Небесских Александр Петрович

Смерть
12.07.2022
г.Смоленск
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