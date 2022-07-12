Небесская (Кольцова) Мария Семеновна
Место рожденияд.Большая Чернея Третиновский с/сСмоленская обл Холм-Жирковский р-н
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти12.07.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
д.Большая Чернея Третиновский с/сСмоленская обл Холм-Жирковский р-н
Рождение ребёнка
29.04.1956
Сын: Небесских Александр Александрович
Отец ребёнка: Небесских Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1962
Дочь: Фомченкова Елена Александровна
Отец ребёнка: Небесских Александр Петрович
Смерть
12.07.2022
г.Смоленск