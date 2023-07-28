Гардер (Лобко) Екатерина Львовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Гардер Виктор Викторович?.04.1839 г.р.
Дети
Гардер Екатерина ВикторовнаПосле 1870 г.р.
Гардер Николай Викторович24.09.1880 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Гардер Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович
Рождение ребёнка
24.09.1880
Сын: Гардер Николай Викторович
Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Шахматова (Гардер) Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович
Рождение ребёнка
14.08.1886
Сын: Гардер Александр Викторович
Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович
Смерть
Неизвестно