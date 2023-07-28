Гардер (Лобко) Екатерина Львовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гардер (Лобко) Екатерина Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Гардер Виктор Викторович?.04.1839 г.р.
Дети
Гардер Екатерина ВикторовнаПосле 1870 г.р.
Гардер Николай Викторович24.09.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гардер Виктор Викторович

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Гардер Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович

Рождение ребёнка
24.09.1880

Сын: Гардер Николай Викторович

Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович

Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Шахматова (Гардер) Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович

Рождение ребёнка
14.08.1886

Сын: Гардер Александр Викторович

Отец ребёнка: Гардер Виктор Викторович

Смерть
Неизвестно

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