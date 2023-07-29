Шахматова (Гардер) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1885
Отец: Гардер Виктор Викторович
Мать: Гардер Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Шахматов Александр Борисович
Отец ребёнка: Шахматов Борис Александрович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Шахматов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Шахматов Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно