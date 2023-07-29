Шахматова (Гардер) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахматова (Гардер) Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1885

Отец: Гардер Виктор Викторович

Мать: Гардер Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Шахматов Александр Борисович

Отец ребёнка: Шахматов Борис Александрович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Шахматов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Шахматов Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахматов Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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