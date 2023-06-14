Гайдебуров Олег Евгеньевич
мужской, родился 1922
умер Неизвестно
Супруги
Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна25.04.1932 г.р.
Дети
Гайдебуров Георгий Олегович30.03.1953 г.р.
Гайдебурова Нина Олеговна1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
30.03.1953
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Гайдебурова Нина Олеговна
Мать ребёнка: Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна
Смерть
Неизвестно