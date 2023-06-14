Гайдебуров Олег Евгеньевич 1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Гайдебуров Олег Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1922

умер Неизвестно

Супруги
Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна25.04.1932 г.р.
Дети
Гайдебуров Георгий Олегович30.03.1953 г.р.
Гайдебурова Нина Олеговна1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1952

Жена: Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
30.03.1953

Сын: Гайдебуров Георгий Олегович

Мать ребёнка: Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Гайдебурова Нина Олеговна

Мать ребёнка: Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна

Смерть
Неизвестно

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