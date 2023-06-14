Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна
женский, родилась 25.04.1932
МатьЛейхтенбергская (Оболенская) Дарья Алексеевна29.06.1903 г.р.
ОтецЛейхтенбергский Константин Георгиевич19.05.1905 г.р.
Супруги
Гайдебуров Олег Евгеньевич1922 г.р.
Дети
Гайдебуров Георгий Олегович30.03.1953 г.р.
Гайдебурова Нина Олеговна1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1932
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
30.03.1953
Сын: Гайдебуров Георгий Олегович
Отец ребёнка: Гайдебуров Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Гайдебурова Нина Олеговна
Отец ребёнка: Гайдебуров Олег Евгеньевич