Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна 25.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Гайдебурова (Лейхтенбергская) Ольга Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.04.1932

Мать
Лейхтенбергская (Оболенская) Дарья Алексеевна29.06.1903 г.р.
Отец
Лейхтенбергский Константин Георгиевич19.05.1905 г.р.
Супруги
Гайдебуров Олег Евгеньевич1922 г.р.
Дети
Гайдебуров Георгий Олегович30.03.1953 г.р.
Гайдебурова Нина Олеговна1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1932

Отец: Лейхтенбергский Константин Георгиевич

Мать: Лейхтенбергская (Оболенская) Дарья Алексеевна

Бракосочетание
1952

Муж: Гайдебуров Олег Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.03.1953

Сын: Гайдебуров Георгий Олегович

Отец ребёнка: Гайдебуров Олег Евгеньевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Гайдебурова Нина Олеговна

Отец ребёнка: Гайдебуров Олег Евгеньевич

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