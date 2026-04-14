Волконский Пётр Михайлович
мужской, родился 17.09.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 11.09.1947, Париж
Супруги
Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна12.06.1867 г.р.
Дети
Волконский Михаил Петрович22.07.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
23.05.1890
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Волконский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна
Кейла-Йоа, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Смерть
11.09.1947