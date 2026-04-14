Волконский Пётр Михайлович 17.09.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Волконский Пётр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.09.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 11.09.1947, Париж

Супруги
Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна12.06.1867 г.р.
Дети
Волконский Михаил Петрович22.07.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
23.05.1890

Жена: Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Волконский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна

Кейла-Йоа, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Смерть
11.09.1947

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