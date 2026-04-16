Волконский Михаил Петрович
мужской, родился 22.07.1891, Кейла-Йоа, Lääne-Harju vald, Harju maakond
умер 18.09.1961, Москва, город федерального значения Москва
МатьВолконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна12.06.1867 г.р.
ОтецВолконский Пётр Михайлович17.09.1861 г.р.
Супруги
Волконская (Петкевич) Кира Георгиевна28.04.1911 г.р.
Волконская (Вяземская) Ксения АлексеевнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
Дети
Волконский Андрей Михайлович14.02.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1891
Кейла-Йоа, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1931
Рождение ребёнка
14.02.1933
Сын: Волконский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Волконская (Петкевич) Кира Георгиевна
Смерть
18.09.1961
Москва, город федерального значения Москва