Волконский Михаил Петрович 22.07.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волконский Михаил Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.07.1891, Кейла-Йоа, Lääne-Harju vald, Harju maakond

умер 18.09.1961, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна12.06.1867 г.р.
Отец
Волконский Пётр Михайлович17.09.1861 г.р.
Супруги
Волконская (Петкевич) Кира Георгиевна28.04.1911 г.р.
Волконская (Вяземская) Ксения АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Дети
Волконский Андрей Михайлович14.02.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1891

Отец: Волконский Пётр Михайлович

Мать: Волконская (Шаховская) Елизавета Алексеевна

Кейла-Йоа, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Вяземская) Ксения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Сергеева) Тамара Владимировна

Бракосочетание
24.01.1931

Жена: Волконская (Петкевич) Кира Георгиевна

Рождение ребёнка
14.02.1933

Сын: Волконский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Волконская (Петкевич) Кира Георгиевна

Смерть
18.09.1961
Москва, город федерального значения Москва

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