Бережнова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережнова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1937

Дата смерти

12.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937

Отец: Мамаев Иван

Мать: Бережнова Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
14.03.1957

Сын: Афанасов Валерий

Отец ребёнка: Афанасов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкина Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Афанасов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверстов Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Селиверстов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Александр

Смерть
12.11.2016
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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