Бережнова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1937
Дата смерти12.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937
Отец: Мамаев Иван
Рождение ребёнка
14.03.1957
Сын: Афанасов Валерий
Отец ребёнка: Афанасов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Афанасов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селиверстов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Селиверстов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеев Александр
Смерть
12.11.2016
Саратов, город Саратов, Саратовская область