Засеева Соня Саламон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Засеева Соня Саламон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дзагоева Т

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засеева Лиана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засеев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засеева Таня Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засеева Л Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засеева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засеева Таиса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засеева Таня Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засеев Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засеев Ахсар Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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