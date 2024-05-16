Засеева Соня Саламон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дзагоева Т
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засеева Лиана Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засеева Таня Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засеева Л Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засеева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засеева Таиса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засеева Таня Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засеев Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно