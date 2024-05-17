Засеева Таиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Засеева Соня Саламон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестаева Алла Рутеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестаева Анжела Рутеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестаева Аза Рутеновна
Отец ребёнка: Бестаев Рутен