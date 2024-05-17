Засеева Таиса Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Засеева Таиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Засеева Соня Саламон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестаева Алла Рутеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестаева Анжела Рутеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестаева Аза Рутеновна

Отец ребёнка: Бестаев Рутен

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