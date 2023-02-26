Матрона Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1831
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Захаров
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1843
Дочь: Синклитикия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно