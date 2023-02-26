Матрона Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ануфриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1831

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Захаров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1843

Дочь: Синклитикия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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