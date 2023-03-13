Любимова Анна Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шлемова Устинья
Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Чернецова Василиса
Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Любимовъ Ермолай
Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Никифоръ