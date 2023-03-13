Любимова Анна Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Анна Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шлемова Устинья

Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Чернецова Василиса

Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ

Камаюръ
Рождение ребёнка
1779

Сын: Любимовъ Ермолай

Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Любимовъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Никифоръ

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