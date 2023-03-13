Любимовъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимовъ Никифоръ

Любимовъ Никифоръ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шлемова Устинья

Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Чернецова Василиса

Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1779

Сын: Любимовъ Ермолай

Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Анна Акимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close