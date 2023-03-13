Любимовъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шлемова Устинья
Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Чернецова Василиса
Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Любимовъ Ермолай
Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Любимова Анна Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Анна Акимова