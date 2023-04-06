Шевердина Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1862
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1866
Сын: Шевердин Афанасий Никитич
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1868
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1870
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1874
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1876
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1878
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1880
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1883
Сын: Шевердин Григорий Никитич
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1884
Сын: Шевердин Александр Никитич
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно