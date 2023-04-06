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Шевердина Мария Николаевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1862

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1866

Сын: Шевердин Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
29.02.1868

Сын: Шевердин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1870

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1874

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1876

Сын: Шевердин Иван Никитич

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1878

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1880

Сын: Шевердин Иван Никитич

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1883

Сын: Шевердин Григорий Никитич

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Шевердин Александр Никитич

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Шевердин Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердин Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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