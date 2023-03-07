Титов (Пердунов) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов (Пердунов) Марфа Трофимовна

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Место рождения

Дракино, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Дракино, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Титов Иван Георгиевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Дракино, Бузулукский уезд, Самарская губерния
д.Дракина
Смерть
Неизвестно
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