Титов Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Иван Георгиевич

Титов Иван Георгиевич

Место рождения

Самарская губ., Бугульминский у., Четырлинская вол., с.Новые Кулки, Россия

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Титов (Пердунов) Марфа Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.