Власова (Федорова) Ульяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Федорова) Ульяна Никитична

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.06.1823 ст.

Муж: Власов Петр Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1823 ст.

Дочь: Власова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1824 ст.

Сын: Власов Петр Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1825 ст.

Сын: Власов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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