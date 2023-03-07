Власова (Федорова) Ульяна Никитична
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1823 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1823 ст.
Дочь: Власова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.06.1824 ст.
Сын: Власов Петр Петрович
Отец ребёнка: Власов Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.11.1825 ст.
Отец ребёнка: Власов Петр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно