Власов (Кондратьев) Димитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1831 ст.
Отец: Власов Петр Кондратьевич
Мать: Власова Ульяна Никитична
Бракосочетание
02.10.1849 ст.
Бракосочетание
02.10.1849 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1850 ст.
Сын: Власов-Кондратьев Петр Димитриевич
Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1852 ст.
Сын: Власов-Кондратьев Зиновий Димитриевич
Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно