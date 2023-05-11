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Власов (Кондратьев) Димитрий Петрович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1831 ст.

Отец: Власов Петр Кондратьевич

Мать: Власова Ульяна Никитична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1849 ст.

Жена: Власова-Кондратьева Ксения Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1849 ст.

Жена: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1850 ст.

Сын: Власов-Кондратьев Петр Димитриевич

Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Ксения Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1852 ст.

Сын: Власов-Кондратьев Зиновий Димитриевич

Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Ксения Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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