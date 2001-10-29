Арзамасцева (Бадьина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Бадьина) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1928

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928

Отец: Бадьин Андрей

Мать: Бадьина Мария

Рождение ребёнка
08.09.1952

Сын: Арзамасцев Петр

Отец ребёнка: Арзамасцев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасцев Алексей

Смерть
29.10.2001
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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