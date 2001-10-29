Арзамасцева (Бадьина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1928
Дата смерти29.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928
Отец: Бадьин Андрей
Мать: Бадьина Мария
Рождение ребёнка
08.09.1952
Сын: Арзамасцев Петр
Отец ребёнка: Арзамасцев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арзамасцев Алексей
Смерть
29.10.2001
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область