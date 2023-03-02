Бадьина (Аленина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Аленин Павел
Мать: Аленина Агафья
Рождение ребёнка
02.06.1928
Дочь: Арзамасцева Ефросинья
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Рождение ребёнка
13.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадьина Зоя
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадьин Петр
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Наваринка Челябинской обл
Смерть
1999
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область