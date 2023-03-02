Бадьина (Аленина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьина (Аленина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Аленин Павел

Мать: Аленина Агафья

Рождение ребёнка
02.06.1928

Дочь: Арзамасцева Ефросинья

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Рождение ребёнка
13.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадьина Зоя

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадьин Петр

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Наваринка Челябинской обл
Смерть
1999
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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