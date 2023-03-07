Сорокина (Сухова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Михаил