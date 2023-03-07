Сорокина (Сухова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сухова) Мария Егоровна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Егор Фёдорович

Мать: Сухова Евгения Степановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил

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