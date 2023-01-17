Сорокин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Михаил

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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