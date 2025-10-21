Ржевский Фёдор Васильевич
мужской, родился 11.02.1716
умер 03.03.1753, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьРжевская Анна Карповна1682 г.р.
ОтецРжевский Василий Иванович1679 г.р.
Супруги
Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна1722 г.р.
Дети
Ржевский Василий Фёдорович1739 г.р.
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Рождение
11.02.1716
Отец: Ржевский Василий Иванович
Мать: Ржевская Анна Карповна
Бракосочетание
1738
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ржевский Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна
Смерть
03.03.1753
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург