Ржевский Фёдор Васильевич 11.02.1716 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Фёдор Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.02.1716

умер 03.03.1753, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Ржевская Анна Карповна1682 г.р.
Отец
Ржевский Василий Иванович1679 г.р.
Супруги
Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна1722 г.р.
Дети
Ржевский Василий Фёдорович1739 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1716

Отец: Ржевский Василий Иванович

Мать: Ржевская Анна Карповна

Бракосочетание
1738

Жена: Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ржевский Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна

Смерть
03.03.1753
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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