Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна
женский, родилась 1722
умерла После 1780
Супруги
Ржевский Фёдор Васильевич11.02.1716 г.р.
Дети
Ржевский Василий Фёдорович1739 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1738
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ржевский Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Ржевский Фёдор Васильевич
Смерть
После 1780