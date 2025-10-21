Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Измайлова) Анна Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1722

умерла После 1780

Супруги
Ржевский Фёдор Васильевич11.02.1716 г.р.
Дети
Ржевский Василий Фёдорович1739 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1738

Муж: Ржевский Фёдор Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ржевский Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Ржевский Фёдор Васильевич

Смерть
После 1780

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