Зуев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Зоя

Мать ребёнка: Зуева Мария Михайловна

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Анатолий

Мать ребёнка: Зуева Мария Михайловна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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