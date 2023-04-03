Зуев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Зоя
Мать ребёнка: Зуева Мария Михайловна
Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Анатолий
Мать ребёнка: Зуева Мария Михайловна
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно