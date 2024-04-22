Шульгин Андрей Назарович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Шульгин Назар Федосеевич
Мать: Жабина Агафья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Варварина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Шульгина Василиса Антиповна
Бракосочетание
1822
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Денис Савин и Афимья Антонова ... Показать все
Смерть
Неизвестно