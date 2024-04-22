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Шульгин Андрей Назарович

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Шульгин Назар Федосеевич

Мать: Жабина Агафья

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Варварина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Шульгина Василиса Антиповна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1822

Жена: Шульгина Василиса Антиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Денис Савин и Афимья Антонова ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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