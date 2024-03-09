Шульгина Василиса Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульгина Василиса Антиповна

Шульгина Василиса Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Варварина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Назарович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1822

Муж: Шульгин Андрей Назарович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Денис Савин и Афимья Антонова ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close