Шульгина Василиса Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Варварина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Назарович
Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1822
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Денис Савин и Афимья Антонова ... Показать все
Смерть
Неизвестно