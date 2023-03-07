Манохина (Манохина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Манохин Иван Петрович
Крещение
13.06.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Павел Николаев Щекотуров | Поручители по невесте | Савва Яковлев Мичков | Феоктист Яковлев Климовских
Смерть
Неизвестно