Манохина (Манохина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Манохина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Манохин Иван Петрович

Мать: Манохина Феврония Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1870

Муж: Манохин Семен Павлович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Павел Николаев Щекотуров | Поручители по невесте | Савва Яковлев Мичков | Феоктист Яковлев Климовских
Смерть
Неизвестно
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