Манохин Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
04.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Павел Николаев Щекотуров | Поручители по невесте | Савва Яковлев Мичков | Феоктист Яковлев Климовских
Смерть
Неизвестно