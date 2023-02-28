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Манохин Семен Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Манохин Павел Даниилович

Мать: Манохина Мелания Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1870

Жена: Манохина Анастасия Ивановна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Павел Николаев Щекотуров | Поручители по невесте | Савва Яковлев Мичков | Феоктист Яковлев Климовских
Смерть
Неизвестно
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