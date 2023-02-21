Амирова Лукси
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Отец ребёнка: Амиров Гайнулла Амир улы
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Смерть
После 1834