Амирова Лукси — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Лукси

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Отец ребёнка: Амиров Гайнулла Амир улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Гайнулла Амир улы

Никах
Неизвестно

Муж: Амиров Гайнулла Амир улы

Смерть
После 1834
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