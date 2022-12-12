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Амиров Гайнулла Амир улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

14.05.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Амир Усман улы

Мать: Рабига Уразмет кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Амиров Губейдулла Гайнулла улы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Амиров Габидулла Гайнулла улы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Мать ребёнка: Амирова Лукси

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова Лукси

Никах
Неизвестно

Жена: Амирова Лукси

Смерть
14.05.1855
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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