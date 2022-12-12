Амиров Гайнулла Амир улы
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти14.05.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Амир Усман улы
Мать: Рабига Уразмет кызы
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Амиров Губейдулла Гайнулла улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Амиров Габидулла Гайнулла улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Мать ребёнка: Амирова Лукси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амирова Лукси
Никах
Неизвестно
Жена: Амирова Лукси
Смерть
14.05.1855