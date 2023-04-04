Перелман (Танкел) Мириам 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Перелман (Танкел) Мириам

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1834, Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Отец
Танкел Берек1805 г.р.
Мать
Танкел (Фастовски) Эстера1804 г.р.
Дети
Перлман Файтель Мойше1844 г.р.
(Перлман) Шпринца1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Танкел Берек

Мать: Танкел (Фастовски) Эстера

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Рождение ребёнка
1844

Сын: Перлман Файтель Мойше

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Перлман) Шпринца

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Перлман Шолом

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Перелман Цодик

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область

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