Перелман (Танкел) Мириам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелман (Танкел) Мириам

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Место рождения

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Танкел Берек

Мать: Танкел Эстера

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1844

Сын: Перлман Файтель Мойше

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шпринца

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Перлман Шолом

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Перелман Цодик

Отец ребёнка: Перелман Йехошуа

Бобруйск, Могилёвская область
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