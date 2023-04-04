Перелман (Танкел) Мириам
Место рожденияLazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Дата рождения1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Танкел Берек
Мать: Танкел Эстера
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шпринца
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа
Рождение ребёнка
1855
Сын: Перлман Шолом
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа
Рождение ребёнка
1857
Сын: Перелман Цодик
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа