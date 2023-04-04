Перелман (Танкел) Мириам
женский, родилась 1834, Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
ОтецТанкел Берек1805 г.р.
МатьТанкел (Фастовски) Эстера1804 г.р.
Дети
Перлман Файтель Мойше1844 г.р.
(Перлман) Шпринца1853 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1834
Отец: Танкел Берек
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Перлман) Шпринца
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа
Рождение ребёнка
1855
Сын: Перлман Шолом
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа
Рождение ребёнка
1857
Сын: Перелман Цодик
Отец ребёнка: Перелман Йехошуа