Танкел Берек 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Танкел Берек

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1805, Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Дети
Перелман (Танкел) Баша1823 г.р.
Танкел Бейнуш1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Перелман (Танкел) Баша

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Белая Церковь, Київська область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Танкел Бейнуш

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Белая Церковь, Київська область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Танкел) Женя

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Белая Церковь, Київська область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Танкел Ицко

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Белая Церковь, Київська область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Перелман (Танкел) Блима

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Рождение ребёнка
1833

Сын: Танкеле Мойзек

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Перелман (Танкел) Мириам

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

Рождение ребёнка
1835

Сын: Танкел Абрам

Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера

Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania

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