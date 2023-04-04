Танкел Берек
мужской, родился 1805, Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Дети
Перелман (Танкел) Баша1823 г.р.
Танкел Бейнуш1825 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Перелман (Танкел) Баша
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Рождение ребёнка
1825
Сын: Танкел Бейнуш
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Танкел) Женя
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Рождение ребёнка
1829
Сын: Танкел Ицко
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Перелман (Танкел) Блима
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1833
Сын: Танкеле Мойзек
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Перелман (Танкел) Мириам
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania
Рождение ребёнка
1835
Сын: Танкел Абрам
Мать ребёнка: Танкел (Фастовски) Эстера
Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Alytus County, Lithuania