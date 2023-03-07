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Дудырин Антонин Григорьевич

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Место рождения

Лошкариха, Вохомская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

06.09.1913

Дата смерти

13.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913

Отец: Дудырин Григорий

Мать: не указана

Лошкариха, Вохомская волость, Ветлужский уезд
Военная служба
26.06.1941
Военная награда
12.09.1945
Орден Красной Звезды Звание: инженер-лейтенант в РККА с 26.06.1941 года Место службы: ВЭО 4 2 БелФ
Бракосочетание
1947

Жена: Дудырина Анна Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.04.1948

Дочь: Дудырина Татьяна Антонировна

Мать ребёнка: Дудырина Анна Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Дудырина Надежда Антониновна

Мать ребёнка: Дудырина Анна Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырин Герман Антонинович

Мать ребёнка: Дудырина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльза Антониновна

Мать ребёнка: Дудырина Клавдия

Военная награда
Неизвестно
медаль за оборону Ленинграда
Смерть
13.10.1988
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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