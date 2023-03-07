Дудырин Антонин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1913
Дата смерти13.10.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913
Отец: Дудырин Григорий
Мать: не указана
Военная служба
26.06.1941
Военная награда
12.09.1945
Орден Красной Звезды Звание: инженер-лейтенант в РККА с 26.06.1941 года Место службы: ВЭО 4 2 БелФ
Бракосочетание
1947
Жена: Дудырина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1948
Дочь: Дудырина Татьяна Антонировна
Мать ребёнка: Дудырина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Дудырина Надежда Антониновна
Мать ребёнка: Дудырина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудырина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудырин Герман Антонинович
Мать ребёнка: Дудырина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльза Антониновна
Мать ребёнка: Дудырина Клавдия
Военная награда
Неизвестно
медаль за оборону Ленинграда
Смерть
13.10.1988