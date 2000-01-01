Дудырина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудырина Клавдия

Дудырина Клавдия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырин Герман Антонинович

Отец ребёнка: Дудырин Антонин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльза Антониновна

Отец ребёнка: Дудырин Антонин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудырин Антонин Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close