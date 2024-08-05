Марфа Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Константин Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Евтропий Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Титович
Смерть
Неизвестно