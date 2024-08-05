Марфа Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Константин Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Евтропий Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Титович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Титович

Смерть
Неизвестно

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