Калинин Николай Никифорович
мужской, родился Около 1787
умер 1839
ОтецКалинин Никифор ПетровичОколо 1767 г.р.
МатьКалинина Федосья ТимофеевнаОколо 1769 г.р.
Супруги
Калинина Дарья АлексеевнаОколо 1781 г.р.
Дети
Калинина Анна ?НиколаевнаОколо 1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Калинина Анна ?Николаевна
Мать ребёнка: Калинина Дарья Алексеевна
Смерть
1839