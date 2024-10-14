Калинин Николай Никифорович Около 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Николай Никифорович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1787

умер 1839

Отец
Калинин Никифор ПетровичОколо 1767 г.р.
Мать
Калинина Федосья ТимофеевнаОколо 1769 г.р.
Супруги
Калинина Дарья АлексеевнаОколо 1781 г.р.
Дети
Калинина Анна ?НиколаевнаОколо 1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Калинин Никифор Петрович

Мать: Калинина Федосья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Калинина Анна ?Николаевна

Мать ребёнка: Калинина Дарья Алексеевна

Смерть
1839

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