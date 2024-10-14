Калинина Федосья Тимофеевна Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина Федосья Тимофеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1769

умерла До 1816

Супруги
Калинин Никифор ПетровичОколо 1767 г.р.
Дети
Калинин Николай НикифоровичОколо 1787 г.р.
(Калинина) (Калинина) Татьяна НикифоровнаОколо 1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Калинин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Калинина) (Калинина) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Калинина) Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Калинина) Федосья Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Калинин Никита Никифорович

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Смерть
До 1816

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