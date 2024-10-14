Калинина Федосья Тимофеевна
женский, родилась Около 1769
умерла До 1816
Супруги
Калинин Никифор ПетровичОколо 1767 г.р.
Дети
Калинин Николай НикифоровичОколо 1787 г.р.
(Калинина) (Калинина) Татьяна НикифоровнаОколо 1789 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Калинин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Калинина) (Калинина) Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Калинина) Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Калинина) Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Калинин Никита Никифорович
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Смерть
До 1816