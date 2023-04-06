Архипова (Елфитова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Елфитова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Кошкаровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1885 ст.

Отец: Елфитов Иван Федоров

Мать: Елфитова Параскева Николаева

Кошкаровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.08.1903 ст.

Дочь: Архипова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Емельянов

Богородское, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Архипова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Емельянов

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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