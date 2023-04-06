Архипова (Елфитова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения04.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1885 ст.
Отец: Елфитов Иван Федоров
Рождение ребёнка
16.08.1903 ст.
Дочь: Архипова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Емельянов
Богородское, Саранский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Архипова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Емельянов
Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно