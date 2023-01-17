село Богородское, село Богородское, Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Богородское

Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1444Богородское (Голицыно), с. вл.при рч. Атьме.2916122382430Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Фабрика суконная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Богородско-Голицынская волость
816. Богородское (Голицыно), село бывшее владельческое, при речке Атьме, дворов 148, жителей 829, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, Показать все
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