Шаргоский Корнилий (Корнил) Александорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шаргоский Кирилл Корнилович
Мать ребёнка: Шаргоская Синклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шаргоский Авсентий Корнилович
Мать ребёнка: Шаргоская Синклитикия Григорьевна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно