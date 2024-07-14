Шаргоский Корнилий (Корнил) Александорович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаргоский Корнилий (Корнил) Александорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаргоская Синклитикия Григорьевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шаргоский Кирилл Корнилович

Мать ребёнка: Шаргоская Синклитикия Григорьевна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шаргоский Авсентий Корнилович

Мать ребёнка: Шаргоская Синклитикия Григорьевна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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